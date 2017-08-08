Katar ordusuna savunma eğitimi

Katarlı Tuğgeneral Hadi Raşid eş-Şehvani ise yaptığı açıklamada, “Kardeş Türk birlikleri ve Katar Emirliği Kara Kuvvetleri arasındaki tatbikat, sızma ve ihlal girişimlerini engelleme, hayati öneme sahip bölgelerde yeniden kontrolü sağlama, koordinasyon, planlama ve durum değerlendirme eğitimlerini kapsıyor” dedi. TBMM, Katar ile 2014 yılında imzalanan anlaşma ile bu ülkeye kurulması öngörülen askeri üsse Türk askerlerinin konuşlandırılması yasal sürecini Arap ülkeleriyle çıkan krizin ardından öne çekerek 7 Haziran’da tamamlamıştı.