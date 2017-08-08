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    Katar ordusuna savunma eğitimi

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 00:01Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 00:01

    KATAR basını ülkede bulunan Türk askerlerinin Katar askerleriyle askeri tatbikat gerçekleştirdiğini duyururken; bu gelişme terörizmi desteklediği suçlamasıyla iki aydır Arap komşularının boykotu ile karşı karşıya olan Katar ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin son örneği olarak nitelendirildi.

    Katarlı Tuğgeneral Hadi Raşid eş-Şehvani ise yaptığı açıklamada, “Kardeş Türk birlikleri ve Katar Emirliği Kara Kuvvetleri arasındaki tatbikat, sızma ve ihlal girişimlerini engelleme, hayati öneme sahip bölgelerde yeniden kontrolü sağlama, koordinasyon, planlama ve durum değerlendirme eğitimlerini kapsıyor” dedi. TBMM, Katar ile 2014 yılında imzalanan anlaşma ile bu ülkeye kurulması öngörülen askeri üsse Türk askerlerinin konuşlandırılması yasal sürecini Arap ülkeleriyle çıkan krizin ardından öne çekerek 7 Haziran’da tamamlamıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , katar , ordu
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