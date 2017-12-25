Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Katar krizinde yeni hamle

    Katar krizinde yeni hamle

    AA
    25.12.2017 - 22:29 | Son Güncelleme:

    Kuveyt'te aralarında akademisyen, diplomat ve siyasetçilerin de olduğu bir grup, imzaladıkları ortak bildiriyle Körfez ülkeleri liderlerine krizi sonlandırma çağrısında bulundu.

    "Körfez Krizi ve Yansımaları Konusundaki Çağrı" başlıklı bildiriye 53 akademisyen, diplomat, siyasetçi, medya mensubu ve iş adamı imza attı. Körfez krizinin devam etmesinin, onu çözülemeyen bir düğüme dönüştüreceği uyarısı yapılan bildiride, Körfez ülkeleri liderleri, taraflar arasındaki anlaşmazlığı sonlandırma ve krizi çözmeye davet edildi.

    "FIRSAT OLUŞTURUYOR"

    Bildiride "Krizin devam etmesi, kimse tarafından durdurulamayacak bir patlamaya neden olacak. Bu durum bölge ülkeleri arasında gerginliğin artmasını temenni eden bölgesel ve uluslararası kesimler için fırsat oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

    Krizin ayrıca bölgesel ve uluslararası şartlar altında Körfez İşbirliği Konseyi'ne ve halkların çıkarlarına olumsuz yansımasından endişe edildiği vurgulandı.

    Çekişen ülkelerin hükümet ve liderlerine, bölgeyi "hikmetleri" ile krizin derinleşmesi tehlikesinden uzaklaştırma çağrısı yapılan bildiride, söz konusu ülkelerden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın uzlaşı girişimini hayata geçirmeleri istendi.

    İKİNCİ ÇAĞRI

    Aynı grup eylül ayında yine Körfez krizinin çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.

    Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

    Katar Emiri sosyal medya hesabı açtı: Körfezde ikinci olduKatar Emiri sosyal medya hesabı açtı: Körfez'de ikinci oldu

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: bildiri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri