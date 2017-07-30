Katar'dan o iddiaya yalanlama geldi

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, dört Arap ülkesinin Katar'ın terörle mücadele konusunda iyi niyetini gösterdiği takdirde diyaloğa hazır olduklarını ifade etti.

El Halife, "4 ülke, terörizmi ve aşırıcılığı desteklemeyi bırakacağına dair samimi isteğini ve diğer ülkelerin dışişlerine karışmayacağını açıklaması şartıyla ve 13 talebe cevap vermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazır" dedi.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır 2 aya yakın bir süredir Katar'a ambargo uyguluyor.

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler, daha önce 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve söz konusu liste Doha tarafından reddedilmişti. Listede Türk askeri üssünün kapatılması da vardı.

'ACİL HAVA KORİDORU' İDDİASINA YALANLAMA

Katar Sivil Havacılık Otoritesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Abluka uygulayan ülkelerin hava sahasında Katar uçakları için acil hava koridorlarının tahsis edildiğine ilişkin Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA tarafından yayımlanan haber gerçeği yansıtmıyor. Bu ülkeler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) uygulamalarında olduğu gibi havacılıkla ilgili herhangi bir duyuruda bulunmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kanada'nın Montreal kentinde bugün düzenlenecek ICAO konsey oturumundan önce gerçek dışı olan bu tür haberlerin yayınlanmaması çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın ülkedeki Sivil Havacılık Otoritesi'nin yazılı açıklamasına dayandırdığı haberinde, 5 Haziran'dan bu yana Katar ile ilişkilerini kesen 4 Arap ülkesinin, bölgesel hava sahasının kapatıldığı durumlarda uygulandığı gibi acil durumlarda Katar uçaklarının kullanabileceği 9 acil hava koridoru tahsis ettiği belirtilmişti.

Haberde, söz konusu uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağı aktarılmıştı.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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