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    Katar ile Suudi Arabistan arasında hac gerginliği

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 14:18Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 14:18

    Suudi devlet hava yolu şirketi, gerekli izinleri alamadığı için Katarlı hacıları Suudi Arabistan'a taşıyamadığını duyurdu.

    Katar ile Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri arasındaki gerilim sürüyor.

    Reuters'in haberine göre, Suudi devlet havayolu taşıma şirketi bir açıklama yaparak, Doha Havaalanı'ndan gerekli izinleri alamadıkları gerekçesiyle Katarlı hacıları Suudi Arabistan'a götürmek için uçak gönderemediklerini iddia etti.

    Geçen hafta Suudi Arabistan, Katarlı hacılara yardımcı olacağını söylemiş ve kapatılan Katar sınırını açacağını duyurmuştu. Kral Selman da emir vererek Katar'a uçak gönderilmesini istemişti.

    Ancak Katar Havacılık Müdürlüğü (CAA), iddiaları yalanlayarak, izin başvurusunun önceki yıllarda olduğu gibi kendilerine değil, Katar Hac Heyeti'ne yapılması gerektiğini hatırlattı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , katar , suudi arabistan , hac , hacı , kurban bayramı , mekke
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