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    Katar ile deniz tatbikatı başlıyor

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 00:25Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 00:25

    Suudi Arabistan ve Mısır’ın öncülüğünde bir grup Arap ülkesinin ablukası altında olan Katar ile bu ülkede askeri üs kuran Türkiye deniz tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat yarın başlıyor.

    TÜRKİYE ile Katar arasındaki ortak deniz tatbikatı 6-7 Ağustos’ta düzenlenecek. Katar Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el-Muhennedi, dün, geçen pazartesi başkent Doha’nın güneydoğusundaki Hamed Limanı’na gelen TCG Gökova Fırkateyni’ni ziyaret etti. Tuğamiral Muhennedi, karşılama taburunu selamladı.

    Muhennedi, Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt komutasındaki fırkateyne gerçekleştirdiği ziyarette teknolojik donanım ve silahlanma ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette, tatbikatın 6-7 Ağustos’ta yapılması konusunda koordinasyon sağlandığı belirtildi. Türk Donanma Komutanlığı’na bağlı TCG Gökova Fırkateyni, iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği deniz tatbikatlarına katılmak üzere 214 kişiden oluşan askeri birliğiyle pazartesi Hamed Limanı’na ulaşmıştı.

    BİLGİ NOTU: Katar’a 5 Haziran’da ambargoya başlayan Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine aralarında “Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması” gibi şartların da bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti.

    Etiketler: Katar , gazetehaberleri , askeri üs
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