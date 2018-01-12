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    Katar ile BAE arasında yeni kriz: Gerilim çok yüksek

    AA
    12.01.2018 - 02:01 | Son Güncelleme:

    Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BAE'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet ettiği bildirildi. Katar ihlallerin sürmesi halinde milli güvenliğini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını açıkladı.

    Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, Katar'ın BM Temsilciliği, BAE'ye ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BMGK'ye şikayette bulundu.

    Bir nüshasının da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiği aktarılan şikayette, olayın Katar'ın otoritesi, sınır ve toprak güvenliği ile uluslararası kanunlara açıkça aykırı olduğu belirtildi.

    "TÜM TEDBİRLER..."

    Ayrıca ihlallerin sürmesi halinde Katar'ın uluslararası kanunlar uyarınca meşru hakkını müdafaa ederek hava sahasını, sınırlarını ve milli güvenliğini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.

    Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Konuya ilişkin BAE'den henüz açıklama gelmedi. Sınır ihlalinin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında krizinin başlamasından bu yana ilk kez yaşanması dikkati çekti.  Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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    Etiketler: savaş uçağı
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