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    Hürriyet >Dünya>Katar Hava Yolları'nın Erbil seferleri açıklaması

    Katar Hava Yolları'nın Erbil seferleri açıklaması

    AA
    28.09.2017 - 00:35 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 00:35

    Katar Hava Yolları, "engeller olmadığı sürece" Irak'ın Erbil kentine seferlerinin devam edeceğini bildirdi.

    Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir, "Katar Hava Yolları, hava sahasının kapatılması veya uçuşlarda güvenlik sorunlarının oluşması gibi engeller olmadığı sürece Erbil'e yönelik seferlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elinde bulundurduğu sınır ve havalimanlarının kontrollerini 3 gün içinde Bağdat'a teslim etmesini istemişti.

    Erbil yönetiminin söz konusu talebi reddetmesi üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edilmişti. 

    Etiketler: katar , ırak , ıkby
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