Katar Emiri’ne kapıda samimi karşılama

Al Sani, dün Ankara’ya günübirlik sürpriz bir çalışma ziyareti yaparak Erdoğan ile görüştü. Akşam saatlerinde Beştepe’ye gelen Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından protokol kapısının merdivenlerinde karşıladı. Samimi şekilde tokalaşan iki lider daha sonra baş başa görüşmelere geçti. Gelecek hafta New York’ta yapılacak BM Genel Kurul öncesine denk gelen kritik görüşme yaklaşık 2 saat sürdü

KÖRFEZ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN

Görüşmenin ana gündem maddesini 5 Haziran’da başlayan Körfez krizinin çözümü oluşturdu. İki lider, krizin aşılmasına yönelik ne gibi adımlar atılabileceği konusunda kapsamlı bir görüşme yaptı. Al Sani’nin krizin ilk başladığı andan itibaren Katar’a verdiği destek için Erdoğan’a teşekkür ettiği öğrenildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu ve Suriye’deki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Türkiye ile Katar arasında son 10 yılda 9 kat artan ticaret hacminin arttırılması için atılacak adımlar da konuşuldu.

Erdoğan, konuğu ile akşam yemeğinde de buluştu. Yemeğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

TRABZON’DA BULUŞMUŞLARDI

Erdoğan’ın krizin çözümü için BM’de dünya liderlerine ve İslam dünyasına önemli mesajlar vermesi de bekleniyor. Al Sani, son olarak geçtiğimiz aralık ayında Trabzon’a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmuştu. Erdoğan, önceki gün de krizin taraflarından Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mübarek Al Hamad Al Sabah’ı kabul etmişti.