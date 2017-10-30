Katar emirinden flaş açıklama! "Rejim değişikliği isteniyor"

CBS'nin '60 Dakika' programında konuşan El Sani " Rejim değişikliği istiyorlar. Bu çok açık. Tarih bize bunu daha önceden, 1996'da babam Emir olduktan sonra, yapmayı denediklerini gösteriyor.Son birkaç haftada bunu açıkça belli ettiler" ifadelerini kullandı.

'EL CEZİRE'Yİ KAPATMAYACAĞIZ'

Doha'nın krizin sona ermesini istediğini vurgulayan El Sani buna rağmen 'hiçbir şeyin onuları ve bağımsızlıklarının üzerinde olmadığını vurguladı.

Körfez ülkelerinin talep ettiği gibi El Cezire kanalını kapatmayacaklarını söyleyen El Sani, "Bölge insanı için ifade özgürlüğü istiyoruz. Ama onlar bununla mutlu değil. Onlar bunun bir tehdit olduğunu düşünüyor. Bağımsızlığımız kırmızı çizgimiz. Buna kimsenin müdahale etmesine izin veremeyiz. Bana El Cezire gibi bir kanalı kapamamı söylediğiniz zaman, tarih bir gün 50, 60 ya da 70 yıl sonra onun (El Cezire) bölgedeki ifade özgürlüğünü nasıl değiştirdiğimi yazacak. El Cezire'yi kapatmayacağız" ifadelerini kullandı.