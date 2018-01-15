Ziyarette ortaya çıkan detay... O resim başköşede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Emir el Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında karşıladı.

Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı. Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani de yer aldı.





DİKKAT ÇEKEN AYRINTI



Türkiye, Binbaşı Necmettin Tetik’i PKK’ya yönelik operasyonlar sırasında, Şırnak Silopi’de ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken tanıdı.

Binbaşı Tetik daha sonra Mardin Nusaybin’deki bir operasyonda yaralanarak bir gözünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi gören Tetik’i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akarla birlikte ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan’a, Tetik’in görevi sırasında bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalışırken çekilen fotoğrafının karakalem çizimi hediye edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani’yle bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı. Yemek fotoğrafında ise Erdoğan’a GATA’da hediye edilen karakalem çiziminin başköşede olması dikkat çekti.





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