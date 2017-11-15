Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Katar: Ablukacı ülkeler çözüm niyetinde değil

    Katar: Ablukacı ülkeler çözüm niyetinde değil

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 00:18 | Son Güncelleme:

    Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed el Sani, ülkesinin Körfez krizinde egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğunu söyledi.

    Başkent Doha’da Katar Danışma Meclisi 46’ncı dönem açılış programında konuşan Al Sani, ülkesi ve Körfez krizine ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. El Sani şunları söyledi: “Egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak, Katar’a abluka uygulayan ülkelerden gelen göstergeler bu ülkelerin çözüm istemediğini ortaya koyuyor. Biz abluka uygulayan ülkelerle ilişkilerin kesik olmasından korkmuyoruz, ülkemiz onlar olmaksızın da çok iyi durumdadır.”

    Etiketler: Şeyh Temim Bin Hamed el Sani , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri