Katar: Ablukacı ülkeler çözüm niyetinde değil

Başkent Doha’da Katar Danışma Meclisi 46’ncı dönem açılış programında konuşan Al Sani, ülkesi ve Körfez krizine ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. El Sani şunları söyledi: “Egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak, Katar’a abluka uygulayan ülkelerden gelen göstergeler bu ülkelerin çözüm istemediğini ortaya koyuyor. Biz abluka uygulayan ülkelerle ilişkilerin kesik olmasından korkmuyoruz, ülkemiz onlar olmaksızın da çok iyi durumdadır.”