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    Katalonya’ya ültimatom uzatıldı

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 00:35 | Son Güncelleme:

    İSPANYA yönetimi, ayrılık için 1 Ekim’de tek taraflı referanduma giden Katalonya’ya ‘bağımsızlık ilan edip etmediği’ konusunda düne kadar verdiği ültimatomu perşembeye kadar uzattı.

    Madrid yönetimi, Katalonya’dan ‘Bağımsızlık ilan ettiniz mi’ sorusuna ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ cevabı beklediğini kaydetti. Madrid, ‘Evet’ cevabı gelmesi halinde Anayasa’nın 155’inci maddesi çerçevesinde Katalonya’nın özerkliğini lağvetmeye hazırlanıyor. Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, geçen salı sembolik olarak bağımsızlık ilan etmiş, ancak Madrid ile müzakere edebilmek için bunu askıya aldığını açıklamıştı. Madrid ise dün sabah 10.00’a kadar süre vermişti.

    İki KRİTİK İSİM TUTUKLANDI
    Puigdemont’nun İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a mektup yolladığı, iki ay sürecek ‘samimi ve dürüst’ bir diyalog önerdiği ortaya çıktı. Öte yandan İspanya mahkemesi Katalan Ulusal Meclisi Başkanı Jordi Sanchez ve Omnium Cultural kurumundan Jordi Cuixart’ı tutukladı. 1 Ekim referandumunun arkasında kritik figürler isyana teşvikle suçlanıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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