Katalonya’ya gemiyle polis

İSPANYA’nın Katalonya Özerk Bölgesi gayrimeşru ilan edilmesine rağmen yarın bağımsızlık referandumu için sandığa gitmeye hazırlanıyor. İspanyol Yüksek Mahkemesi ve Madrid yönetimi referandumu ‘yasadışı’ ilan etmişti. Ancak dün Katalan yetkililer tüm engellemelere rağmen 2 bin 300 sandığın hazır olduğunu, oy kullanılamasa bile seçmenden oy verme merkezlerinde varlık göstermelerini istedi.

SEMBOL TWEETY

Ülkenin en zengin özerk bölgelerinden olan Katalonya’nın olası ayrılık kararına karşı çıkan Madrid yönetimi, halkoylamasının engellenmesi ve olası eylemleri bastırmak için bölge limanlarına kiraladığı yolcu gemileriyle 4 bin İspanyol polisi yolladı. Bazı liman yönetimleri, hizmet vermeyi reddederken ‘Moby Dada’ isimli geminin üzerinde yer alan çizgi kahramanlara ait dev resimler tartışma yarattı. Buna göre İspanyol yönetimi gemiyi İtalyan bir şirketten 5 Ekim’e kadar kiralamıştı. İtalyan şirket de Warner Bross karakterlerini kullanmak için söz konusu Amerikan şirketiyle anlaşma yapmıştı. Ve bir anda Tweety kuş ve Slyvester kedi karakterleri ayrılıkçıların sembollerinden oldu.

ÜZERLERİ ÖRTÜLDÜ

Katalonya’da Tweety, ‘Piolin’ diye anılıyordu ve sosyal medyada ‘Piolineözgürlük’ etiketiyle başlıklar açıldı. Madrid’e karşı eylem düzenleyen göstericiler Tweety maskeleri takmaya başladı. WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, Warner Bross’u ‘demokratik bir girişimi ezmekle’ suçladı. Çizgi karakterlerin tartışma konusu olması üzerine geminin üzerindeki karakterler dev bir ağla örtülürken, bu kez çizgi kuşa sansür uygulandığı iddiaları gündeme geldi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İspanyol jandarması, yasadışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim’de Katalonya’da yapılmak istenen bağımsızlık referandumunu önlemek için operasyonlarını sürdürdü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, jandarma Katalonya’nın Igualada kentinde düzenlendiği operasyonda referandumla ilgili 2.5 milyon oy pusulası ve 4 milyon zarf ele geçirdi. Katalan ayrılıkçı gruplar ise taraftarlarından, Madrid hükümetinin polis gücüyle kapatılmasını emrettiği sandıklara gitmelerini ve oy kullanamazlarsa, barışçı bir biçimde buralarda varlık göstermelerini istediler.

BİLGİ NOTU: Kamuoyu araştırmaları 7.5 milyon Katalanın bağımsızlık konusunda bölünmüş olduğunu ortaya koyuyor. Katalanların yüzde 70’i referandum istese de sonucun başa baş olacağı iddia ediliyor. Referanduma karşı çıkanlar bunun İspanya Anayasası’na aykırı olduğuna işaret ediyor. Katalonya’da iktidarda olan özerk yönetim ise referandumun meşru ve bağlayıcı olduğu görüşünde.