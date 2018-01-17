Katalonya'dan ayrılmak isteyen 'hayali' Tabarnia bölgesi ilk başkanını seçti

Ciudadanos (Vatandaşlar) partisinin seçimlerde birinci gelmesine rağmen Katalonya'nın bağımsızlığından yana olan üç partili koalisyon daha fazla koltuk sayısına sahip.

Bu yüzden normal koşullarda bu koalisyonun lider adayı olan Carles Puigdemont'un başkan olarak seçilmesi gerekiyor.

Ancak bunun önünde Puigdemont'un kendi isteğiyle Brüksel'e sürgüne gitmiş olması büyük bir engel.

Ekim ayında düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Puigdemont, İspanya'da kalarak tutuklanması ihtimaline karşın Brüksel'e gitmişti.

İspanya'ya ayak basar basmaz tutuklanacağını tahmin eden Puigdemont, Katalonya'yı Brüksel'den yönetmeye niyetli.

Her ne kadar yasalar gereği Puigdemont'un başkan olabilmesi için Katalonya parlamentosunda yemin etmesi gerekse de kimi avukatlar Puigdemont'un video konferans ile bağlanarak da yemin edebileceğini söylüyor.

Ancak Puigdemont'un Katalonya'yı Brüksel'den yönetmesine İspanya hükümeti, "Skype hükümeti kurulmasına izin vermeyiz" diyerek karşı çıkıyor.

'BİR SİRK DEĞİLİZ'

Bu yüzden İspanya ve Avrupa siyasi sahnesini aylardır etkisi altına alan Katalonya krizinin nasıl çözüleceği halen bir muamma.

Katalonya'nın etrafında dönen bu belirsizlik ise mizahi açıdan bol malzeme sağlıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre bu mizahın son zamanlarda sosyal medyada en çok popülerleşen yansıması ise 'Tabarnia'.

Katalonya'dan ayrılmayı talep eden 'hayali' Tabarnia bölgesi, dün düzenlenen toplantıda ilk başkanını seçti.

Tarragona'dan Barcelona'ya kadar olan sahil bölgesini içeren ve adını buradan alan Tabarnia, Katalonya'nın bağımsızlık talebiyle dalga geçmek amacıyla kurulmuş 'özerk bir bölge.'

Düzenlenen basın toplantısında ise oyuncu ve tiyatro yapımcısı olan Albert Boadella, Tabarnia'nın yeni başkanı olarak seçildi.

Katalonya'nın bağımsızlığını talep eden ayrılıkçıların 'Katalonya İspanya değil' şiarına benzer bir şekilde 'Barcelona Katalonya değil' diyen Tabarnia yönetimi, Barcelona civarının şehrin yarattığı zenginlikten faydalanamadığını öne sürüyor.

Puigdemont'a bir gönderme yaparak Tabarnia başkanı seçilen Albert Boadella, sürgünde olduğu Madrid'den yaptığı video konferans ile yemin etti.

Bağımsız olmak isteyen Tabarnia, Katalonya ve İspanya'nın bölündüğünü, ancak kendilerinin hem özgür hem İspanyol hem Avrupalı olduğunu iddia ediyor.

Kendini Tabarnia'nın sözcüsü olarak tanıtan gazeteci ve mizahçı Jaume Vives ise ortaya çıkardığı bu oluşumla ilgili olarak İspanya basınına yaptığı açıklamalarda, "Ayrılıkçılar nereye kadar gitmeyi hedefliyorsa biz de oraya kadar gideceğiz" diyor.

Vives, La Sexta televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda ise, "Bazıları bizim bir sirk meydana getirdiğimizi söylüyor, ama gerçekte bizim yaptığımız şu an parlamentoda olan bitenden daha ciddi. Ayrılıkçılar bütün meşruluklarını ve inanırlıklarını kaybetti, bu toplumu çökmeye ve bölünmeye götürdü" ifadelerini kullandı.