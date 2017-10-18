Katalonyada turizm büyük darbe aldı

Yerel bir ticaret örgütünün verdiği bilgilere göre İspanyanın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonyaya gelen turistlerin sayısı 1 Ekimde gerçekleşen bağımsızlık referandumundan bu yana yüzde 15 düştü.

Exceltur meslek odası başkan yardımcısı Jose Luis Zoreda, düzenlediği basın toplantısında, Katalonya turizm sektörünün faaliyetleri Ekim ayının ilk iki haftasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldığını açıkladı.

Otel ve uçak rezervasyonlarının Aralık ayının sonuna doğru, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldığını aktaran Zoreda, "Bu düşüşler maliyetli olabilir. Eğer tahminlerimiz 2017 sonuna kadar doğru çıkarsa kayıp milyarlarca euroyu bulacaktır" dedi.

Öte yandan, Katalonya Özerk Bölgesinde bağımsızlık yanlısı iki kurumun liderinin tutuklanmasının ardından genel grev büyümeye devam ediyor.

Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemontun siyasi mahkum diye nitelendirdiği Jordi Cuixart ve Jordi S?nchez, şimdiye kadar yapılmış en büyük bağımsızlık yanlısı gösterileri düzenlemek suçuyla İspanya Ulusal Mahkemesinin beklenmedik kararıyla dün gözaltına alındılar ve bugün gözaltında ikinci gecelerini geçirecekler.

Katalonya genelinde tüm çalışanlar iki liderin gözaltına alınmasına tepki göstermek için 15 dakikalığına çalışmaya ara vermişti.