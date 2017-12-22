Katalonya’da referandum gibi seçim

Dün sandığa gidenler 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere oy verdi. 1 Ekim referandumunun mimarlarından olan ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont, tutuklanma korkusu nedeniyle referandumu kaçtığı Brüksel’den izledi. Seçimlerde ayrılıkçı kanadı Katalonya Cumhuriyeti Solu (ERC), Katalonya Demokratik Uyuşma (CDC), Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) temsil ederken birlik yanlısı siyasi partiler ise Vatandaşlar, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) ve Katalonya Halk Partisi (PP) olarak öne çıktı. Anketler seçimlerde ayrılıkçılar ile birlikçiler arasında başa baş bir yarışın olacağını gösteriyordu. Aşırı sol Podemos’un Katalonya kolu ise iki kanadın da dışında bir pozisyon alıyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bağımsızlık kararı alan Katalonya özerk yönetimini görevden almış ve erken seçim yapılacağını açıklamıştı.