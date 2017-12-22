Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Katalonya’da referandum gibi seçim

    Katalonya’da referandum gibi seçim

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 00:24 | Son Güncelleme:

    KATALONYA’da 1 Ekim’de tek taraflı yapılan ve İspanya hükümetinin sonuçlarını iptal ettiği bağımsızlık referandumunun ardından dün söz konusu ayrılıkçı bölgede sandığa gidildi. TSİ 01.00 itibarıyla oyların yüzde 30’ı sayıldı ve ortaya çıkan tablo ayrılıkçı partilerin Katalan parlamentosunda çoğunluğu alacağına işaret ediyordu. Siyasi yorumcular, seçimlerin bir anlamda ayrılıkçılar ile birlikçiler arasında bir referanduma dönüştüğüne işaret etti.

    Dün sandığa gidenler 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere oy verdi. 1 Ekim referandumunun mimarlarından olan ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont, tutuklanma korkusu nedeniyle referandumu kaçtığı Brüksel’den izledi. Seçimlerde ayrılıkçı kanadı Katalonya Cumhuriyeti Solu (ERC), Katalonya Demokratik Uyuşma (CDC), Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) temsil ederken birlik yanlısı siyasi partiler ise Vatandaşlar, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) ve Katalonya Halk Partisi (PP) olarak öne çıktı. Anketler seçimlerde ayrılıkçılar ile birlikçiler arasında başa baş bir yarışın olacağını gösteriyordu. Aşırı sol Podemos’un Katalonya kolu ise iki kanadın da dışında bir pozisyon alıyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bağımsızlık kararı alan Katalonya özerk yönetimini görevden almış ve erken seçim yapılacağını açıklamıştı.

     

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri