Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Katalonya'da gerilim artıyor.. Okullların önünü kapatmaya çalıştılar

    Katalonya'da gerilim artıyor.. Okullların önünü kapatmaya çalıştılar

    AA
    30.09.2017 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Bağımsızlık yanlısı bazı gruplar, yanlarında çocuklarıyla referandumda kullanılacak okulların kapatılmasını engellemeye çalıştı. Jandarma, referandumda internet üzerinden oy kullanılmasına müdahale etti. Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Puigdemont, "Baskılara, korkutmalara, yalanlara, tehditlere ve bizim buraya kadar gelmemizi engellemeye çalışan otoriter bir devlete karşı kazandık" diye konuştu.

    İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de gerçekleştirilmek istenen bağımsızlık referandumuyla ilgili gerginlik giderek artmaya başladı.

    Referandum için belirlenen 1 Ekim'e saatler kala, oy kullanma yeri olarak açıklanan okulların kapatılmasını önlemeye çalışan bağımsızlık yanlısı gruplar, yanlarına çocuklarını da alarak okullarda sabahladı.

    Bölge genelinde 60 bin gönüllünün oy kullanılacak okulların kapatılmaması için eylem başlattığı, okullara girmek için de kültürel aktiviteler organize ettiği bildirildi.

    Katalonyada gerilim artıyor.. Okullların önünü kapatmaya çalıştılar

    Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın ise kamu düzenini riske atmamak için ailelerin birkaç okulda içeriye girmesine izin verdiği belirtildi.

    Öte yandan Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinin (TSJC) verdiği talimata göre, Mossos d' Esquadra'nın 1 Ekim sabah 06.00'a kadar kamuya ait tüm binaları kapatması gerektiği aktarıldı.

    TRAKTÖRLER BARCELONA'YA GİTTİ

    Referandumda oy merkezlerine yönelik olası bir engellemeye karşı barikat olarak kullanılmak üzere onlarca traktör, köylerden Katalonya'nın başkenti Barcelona'ya gitti.

    Traktörler ünlü Sagrada Familia Kilisesi'nin önünde konvoy oluşturdu.

    Katalonyada gerilim artıyor.. Okullların önünü kapatmaya çalıştılar

    İnternetten oy kullanma yasaklandı
    Katalonya yerel hükümetinin, internet üzerinden oy kullandırma girişimi ise jandarmanın müdahalesiyle engellendi. Haberleşme Teknolojisi ve Telekomünikasyon Merkezi (CTTI) ve Katalonya Haberleşme Güvenlik Merkezinin (Cesicat) binalarına giden jandarma, "evet" adıyla internette oluşturulan oy kullanma sitelerinin kapatılmasıyla ilgili TSJC'nin kararını yetkililere iletti.

    Başta Barselona olmak üzere Katalonya genelinde kamu binaları ve okulların önünde güvenlik önlemleri artırılırken, Barselona'da İspanya hükümetini temsil eden valilik binasının önü çok sayıda polis aracı ve demir parmaklıklarla güvenlik koridoruna alındı.

    Katalonyada gerilim artıyor.. Okullların önünü kapatmaya çalıştılar

    "Bizi engellemeye çalışan otoriter devlete karşı kazandık"

    Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Barselona'da düzenlenen son mitinginde yaptığı konuşmada, "Baskılara, korkutmalara, yalanlara, tehditlere ve bizim buraya kadar gelmemizi engellemeye çalışan otoriter devlete karşı kazandık. Artık buradayız ve geri dönmemek üzere geldik. Pazar günü, tarihi değiştirmeye hazır şekilde sokağa çıkacağız. Pazar, pazartesi ve tüm hafta gelecekle randevumuz var. Çünkü kararlı bir adımla yürümeye başlayacağız. Bir süreçten çıkıp, ileri doğru gitmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da "Katalanlar artık korkuyu yendi. Bundan sonrası özgürlük yolu. Ulus olarak hiç şüphe yok ki çok fazla yenilginin ve zorluğun bir meyvesiyiz. Ama hepimiz ikna olduk ki bundan sonra tüm zaferlerin sesiyiz." şeklinde konuştu.

    İspanya hükümeti, referandumun yasa dışı olduğunu savunarak oylamayı engellemeye çalışıyor.

    Etiketler: Katalonya , ispanya , Referandum
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri