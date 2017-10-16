Katalonya'da bağımsızlık cevabı! "Oturup konuşalım"

Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan edip etmediğine dair geçen hafta net bir açıklamada bulunmayan Puigdemont'un, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a yolladığı mektubun içeriği açıklandı.

Katalan medyasında yer alan haberlere göre Puigdemont, bağımsızlıklarını ilan edip etmediklerine dair soruyu yine direkt olarak cevaplamadı.

Puigdemont mektupta, Rajoy'la en kısa zamanda buluşarak önümüzdeki 2 ay içinde diyalog yolunun açılması gerektiğini söyledi. Rajoy, Puigdemont'a pozisyonunu netleştirmesi için pazartesi günü (bugün) yerel saatle 10.00'a kadar süre vermiş ve bağımsızlıkta ısrar ederse salı (yarın) gününe kadar fikrini değiştirmesi için zaman tanımıştı.

Rajoy, eğer bağımsızlıktan yana karar kılınırsa Madrid'in, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacağını bildirmişti.