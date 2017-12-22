Katalonya'da 'ayrılıkçılar' seçimden galip çıktı

Katalonya Özerk Bölgesi'nde halk, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin feshettiği 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti. Yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başlayan seçimde sandıklar 20.00'de (TSİ 22.00) kapandı.



Bölgede saat 23.40 itibarıyla oyların yaklaşık yüzde 98'i sayıldı. Buna göre, ayrılıkçılardan Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu "Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu" 34 (yüzde 21,68), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 32 (yüzde 21,41) ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) 4 (4,45) milletvekili çıkardı.



Bağımsızlık yanlıları oy oranı olarak yüzde 50'nin altında kalsa da seçim sistemi nedeniyle 70 sandalye elde etti ve hükümeti kurmak için gerekli minimum sayı olan 68'i geçti. 2015 seçimlerinde 72 sandalye elde eden ayrılıkçı partiler, güç kaybetse de iktidara tutunmayı başardı.



Sonuç, bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu lideri ve eski yerel yönetim başkanı Carles Puigdemont'a yeniden başkanlık yolunu açtı. Kaçtığı Belçika'dan İspanya'ya dönmesi durumunda hakkında tutuklama kararı olan Puigdemont'un, ülkeye dönüp dönmeyeceği şu aşamada bilinmiyor.



BİRLİK YANLILARI İKTİDAR OLAMIYOR

Kendilerini "Anayasacılar" olarak adlandıran birlik yanlısı partilerden Vatandaşlar (C's) 36 (yüzde 25,36), Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) 17 (13,87) ve Katalonya Halk Partisi (PPC) 4 (yüzde 4,23) koltuk kazandı. Vatandaşlar (C's), en çok oyu elde edip birinci parti olsa da tek başına iktidar olamadı. 2015'te 25 koltuk kazanan C's'nin 36 yaşındaki kadın lideri Ines Arrimadas, yakaladığı çıkışla seçimin "parlayan yıldızı" olarak adından söz ettirdi.



Bu iki grup dışında kalan aşırı sol görüşlü Catalunya en Comu Podem (Cec Podem) ise 8 parlamenter (yüzde 7,43) ile meclise girdi.



Hakkında tutuklama kararı bulunan PDeCAT lideri ve eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, kampanyasını Belçika'dan, Puigdemont'un tutuklu yardımcısı ve ERC lideri Oriol Junqueras da Madrid'deki hapishaneden yürüttü.







