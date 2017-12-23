Katalonya’da ayrılıkçılar çoğunluk oldu

İSPANYA’nın özerk Katalonya bölgesinde iptal edilen tek taraflı bağımsızlık referandumu sonrasında önceki gün yapılan yerel seçimlerden ayrılıkçılar güçlü çıktı. Her ne kadar Ines Arrimadas’ın (36) birlik yanlısı Vatandaşlar Partisi birinci çıksa da ayrılıkçılar 135 üyeli parlamentoda mutlak çoğunluğu sağladı.

NASIL BİR HÜKÜMET

Ines Arrimadas’ın partisi toplamda 37 üyeye ulaşırken seçimleri birinci tamamladı. Ancak gerçek kazananlar bağımsızlık yanlısı partiler oldu. Söz konusu partiler parlamentoda iki sandalye kaybetse de 70 üyeye ulaştı. Arrimadas’ın hükümet kurabilmesi için ayrılıkçı partilerin desteğini alması gerekiyor, ancak ayrılıkçıların tek başlarına da hükümet kurmak isteyebileceği konuşuluyor. 1 Ekim’de Madrid yönetiminin iptal kararına rağmen ayrılıkçılar tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti, bunun üzerine İspanya merkezi hükümeti yerel yönetimi lağvederek erken seçim kararı almıştı. Bu arada bazı liderler, anayasaya aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle tutuklanırken Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski başkanı Carles Puigdemont Brüksel’e kaçmıştı.

8 VEKİL NE YAPACAK

Bağımsızlık yanlısı partilerin seçilen sekiz vekili yurtdışında ya da hapiste bulunuyor. Vekil olabiliyorlar, ancak oy kullanabilmek için meclise gelmeleri gerekiyor. Söz konusu vekillerin istifa edip koltuklarını partilerinden başka temsilcilere bırakmaları gerekiyor. Aksi halde hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu yakalayamıyorlar. Katalonya’dan bölünmüş bir tablo çıkarken ‘Halkın oturup konuşun’ mesajı verdiği yorumu yapılıyor. Seçimlerin kaybedenleri arasında referandumu iptal edip sandığa gitme kararında etkili olan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da gösteriliyor.

Ines Arrimadas’ın birlik yanlısı Vatandaşlar Partisi seçimlerden ilk sırada çıktı.

BAŞBAKAN İLE YURTDIŞINDA GÖRÜŞELİM

BELÇİKA’nın başkenti Brüksel’de sürgünde olan Katalonya Özerk Yönetimi’nin eski Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Rajoy’a, tutuklanma tehlikesi bulunan İspanya dışında bir yerde görüşme teklifinde bulundu. “Seçimleri Katalan Cumhuriyeti kazandı, İspanya devleti ve Rajoy müttefikleri kaybetti” diyen Puigdemont, “Bizler, meşru hükümetiz. Hapisteki siyasetçiler derhal serbest bırakılmalı. Katalan siyasetçiler parlamentoya geri dönebilmeli” ifadelerini kullandı. Puigdemont, “Avrupa Komisyonu ve diğer Avrupa kurumlarından, sadece İspanya devletini değil, Katalan halkını da dinlemelerini istiyorum” dedi. Önceki günkü seçimlerde bir kez daha parlamentoya seçilen Puigdemont, Avrupa Komisyonu’nun Katalan halkını dinlemesi gerektiğini belirtti. Başbakan Rajoy ise görüşeceği tek kişinin seçimleri kazanan Ines Arrimadas olduğunu söyledi.