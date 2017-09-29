Katalonya’da ayrılık krizi

MERKEZİ İspanya yönetimine bağlı 17 özerk yönetimden biri olan Katalonya’nın 1 Ekim’de yapılacağını açıkladığı referanduma günler kala tansiyon artıyor. Bağımsızlık referandumuyla ilgili soruşturmayı yürüten Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJC) ve savcılık, jandarma, polis ve Katalonya yerel polisine (Mossos d’Esquadra) 1 Ekim’de bölgedeki okul ve belediyelere ait yerler dahil tüm kamu binalarının kapatılması talimatını verdi. Merkezi hükümetin ‘yasadışı’ ilan ettiği halkoylaması için alınan yeni önlemler kapsamında da Katalonya Ulusal Meclisi (ANC) ile bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin referandumla bağlantılı internet siteleri kapatıldı. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ise Katalan halkını ikna etme çalışmalarını sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajlarla sürdürüyor.

‘SAĞLIK OCAKLARI’ PLANI DEVREDE

Referanduma karşı düzenlenen operasyonlara doğrudan destek vermekten kaçınan Katalonya yerel polisi ise okulların kapatılmasının ‘kamu düzenini riske sokabileceği’ uyarısında bulundu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Katalonya yerel polisi savcılığa “Verilen talimatları yerine getireceğiz ancak ölçülü davranacağız, çünkü bu talimatları uygulamak istenmeyen sonuçlar doğurabilir” yanıtını verdi. Alınan önlemlere karşılık referandum kararında ısrarlı olan Katalonya özerk yönetimi hükümeti ise seçim yeri olarak sağlık ocaklarını kullanma planını devreye soktu.

Barcelona sokaklarına dökülen onbinlerce lise ve üniversite öğrencisi, merkezi hükümetin referanduma yaklaşımını protesto etti.

‘MADRİD SORUMLU OLUR’

Katalonya Dışişleri Bakanı Raul Romeva, tartışmalı referanduma destek vermesi için Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu. Aşırı sol görüşlü Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias, “İspanya ve Katalonya’ya çok pahalıya mâl olacak tarihi bir hatanın yaşanacağı pazar gününe doğru gidiyoruz. Hükümet çözümü plastik mermi, cop ve tazyikli suda buluyor gibi gözüküyor. İstenmeyen bir 1 Ekim olacağına ilişkin çok ciddi endişelerim var” dedi.

KATALANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Katalonya, referandumu destekleyenler ve karşı çıkanlar olarak da ikiye bölmüş durumda. Bölgede büyük ayrılıkçı gösteriler düzenleyen grupların ‘aşırı sağcılar’ olduğu belirtilirken, ayrılık karşıtları ‘sessiz çoğunluk’ olarak nitelendiriliyor. Anketler ise Katalanların yarısının İspanya’dan ayrılma kararına karşı olduğunu gösteriyor.

İSPANYA’NIN ZENGİN BÖLGELERİNDEN

- İspanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın tek başına yüzde 19’unu karşılayan Katalonya, ülkenin en zengin özerk bölgesi olarak Madrid’in rakibi.

- Bölge, 28.600 Euro ile kişi başına düşen milli gelirde Madrid’den sonra ülkede dördüncü. İspanya genelinde ise bu rakam 24 bin Euro...

- İşsizlik İspanya’da yüzde 17.2 iken bu rakam Katalonya’da 13.2.

- 2016 ve 2017’nin ilk çeyreğinde kaydedilen verilere göre Katalonya, 17 özerk bölge arasında ithalatta birinci.

- Birçok ünlü İspanyol markasının merkezi Katalonya’nın başkenti Barcelona’da bulunuyor.

- Bölge, İspanya’nın otomobil üretiminde ikinci.

- Dünya sıralamasında da üst basamaklarda yer alan İspanya’nın en iyi 5 üniversitesi Katalan bölgesinde yer alıyor.