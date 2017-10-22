Katalonya restleşmesi

İSPANYA hükümeti, 1 Ekim’de tek taraflı olarak bağımsızlık referandumuna giden Katalonya Özerk Yönetimi’ne karşı sert önlemler açıkladı. Madrid, Katalonya hükümetinin özerk yetkilerini budayacak adımlar atma kararı aldı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, “Katalan yönetiminin feshedilmesi ve altı ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi” için Senato’dan yetki talebinde bulunacağını açıkladı.



RAJOY: BAŞKA ÇARE KALMADI

Başbakan Rajoy, Katalan lider Carles Puigdemont’un yasa dışı referandum düzenleyerek “hukuk dışı ve çatışmacı bir şekilde tek taraflı” hareket ettiğini savundu ve İspanyol anayasasının 155’inci maddesini yürürlüğe koymak zorunda bırakıldığını söyledi. Rajoy, Madrid yönetimin başka bir çaresi kalmadığını savundu.



İLK KEZ DEVREYE SOKULDU

Anayasanın kabul edildiği 1978’den bu yana hiç işletilmeyen bu madde, merkezi yönetime özerk bölgelerin idaresine kriz anında el koyma hakkı tanıyor. Bu kapsamda Katalan özerk hükümetinin yetkileri İspanyol merkezi hükümetine devredilecek. Bakanların tamamı görevden alınacak, özerk hükümet yenilenecek. Yerel parlamentonun yetkileri kısıtlanacak. Söz konusu tedbirler ise 27 Ekim’de oylanacak. İspanya Senatosu’nda Rajoy’un Halk Partisi çoğunlukta bulunuyor ve önlemlerin geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.











YÜZBİNLER BARCELONA SOKAKLARINDA

Başbakan Rajoy’un duyurduğu kararların ardından Katalan lider Puigdemont öncülüğünde yüzbinlerce ayrılık yanlısı Barcelona sokaklarına çıktı. Tutuklanan iki üst düzey Katalan liderin serbest bırakılması için yapılması planlanan protesto gösterisi, Rajoy’un açıklamalarının ardından boyut değiştirdi. Katalan yönetiminden de Madrid’e sert tepkiler geldi. Katalan Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell, merkezi hükümetin kararını ‘fiili darbe’ olarak nitelendirdi. Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise “Rajoy ve müttefikleri sadece otonomiyi değil, aynı zamanda demokrasiyi de askıya aldılar” dedi.





Carles Puigdemont (Ortada)



FRANCO'DAN BERİ EN KÖTÜ SALDIRI

Katalonya Başbakanı Puigdemont, Madrid yönetiminin eşi görülmemiş hamlesine dün gece TSİ 10.00’da televizyonlarda yayınlanan bir konuşmayla yanıt verdi. İspanya hükümetini “hukukun üstünlüğüne saygı duymamakla” ve “demokrasiye aykırı” davranmakla suçlayan Puigdemont, Katalonya halkının ‘yasadışı’ tedbirleri kabul etmeyeceğini söyledi. Ayrılıkçı siyasetçi, özerk hükümetin görevden alınması ve zorla yeni seçimlerin yapılması yolundaki kararı ise “Franco’nun askeri diktatörlüğünden bu yana Katalonya kurumları ve halkına yapılan en kötü saldırı” ifadesiyle nitelendirdi. Yerel parlamentoya çağrı yapan Puigdemont, “Milletin egemenliğinin temsilcileri olan bizler, hükümetimizi ve demokrasimizi tasfiye eden bu hamleye karşı karar vereceğiz” dedi. Avrupa Birliği vatandaşlarına da İngilizce seslenen Puigdemont, AB’nin kurucu değerlerinin Katalonya’da risk altında olduğunu savundu.



NE OLMUŞTU?

Katalonya merkezi hükümetin tüm karşı çıkışlarına rağmen 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu düzenledi. Madrid’in şiddet dozu yüksek müdahalesinin gölgesinde geçen referanduma katılım oranı yüzde 43’te kaldı. Ancak sandığa gidenlerin yüzde 90’ı “bağımsızlığa evet” dedi. Anayasa Mahkemesi halkoylamasını ‘geçersiz’ ilan etse de Katalonya Başkanı Puigdemont bağımsızlık hakkı kazandıklarını ancak diyalog için son kararı askıya aldıklarını ilan etti. İspanya Başbakanı Rajoy ise Puigdemont’a “bağımsızlık ilan edip etmediklerini netleştirmesi” için 19 Ekim’e kadar süre tanımıştı.