Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Katalonya referandumu: İspanya'da birlik yanlısı gösteriler

    Katalonya referandumu: İspanya'da birlik yanlısı gösteriler

    BBC Türkçe
    07.10.2017 - 15:26 | Son Güncelleme:

    İspanya'daki farklı kentlerde, Pazar günü Katalonya'nın bağımsızlığı için düzenlenen referanduma karşı birlik çağrısı yapan gösteriler düzenleniyor.

    Katalonya referandumu: İspanyada birlik yanlısı gösteriler

    Başta başkent Madrid olmak üzere farklı kentlerde birlik yanlısı on binlerce kişi kent meydanlarında bir araya geliyor. Katalonya'nın başkenti Barcelona'da da gösteri düzenleniyor.

    Bu arada İspanyol yönetiminin Katalonya'daki temsilcisi Enric Millo, Pazar günü polisin referandumun engellenmesi için çalışırken şiddet kullanması nedeniyle özür diledi.

    Enric Millo "O güne ait görüntülere baktıkça, insanların darp edildiğini, itildiğini, yaralandığını gördükçe, elimden pişmanlık ve olaylara karışan polisler adına özür dilemekten başka bir şey gelmiyor" dedi.

    Millo'nun açıklamaları, Katalonya'daki polis şiddetine dair Madrid'deki merkezi hükümetten gelen ilk özür. Bununla birlikte Milo, Katalan yönetimini yasadışı bir oylamaya gitmekle suçladı.

    İspanyol polisi, bazı oy kullanma merkezlerinde seçmenlerin oy kullanmasını durdurmaya çalışmış ve seçmenleri darp etmişti. Olaylarda yaklaşık 900 kişi yaralanmıştı. Katalonya parlamentosu oturum yapabilecek mi?

    Katalan Başkan Carles Puigdemont'u Salı günü Katalan parlamentosunda bir konuşma yapması bekleniyor. İspanya'daki Anayasa Mahkemesi, daha önce, Katalan parlamentosunun Pazartesi günü bir oturum düzenleyemeceği yönünde bir karar almıştı.
    Parlamentonun tek taraflı olarak bağımsızlık ilan edeceği yönünde söylentiler bulunuyor.

    Referandumda oy kullanan yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin yüzde 90,9'u bağımsızlığa destek verdi. Referanduma katılım oranı yaklaşık yüzde 42 olmuştu.

    Katalonya hükümeti ve özerk bölgedeki diğer siyasiler, oy birliği ile İspanya'dan bağımsızlık ilan etmeyi planlıyor. İspanyol hükümeti ise referandumu yasa dışı ilan etmişti.

    Katalonya referandumu: İspanyada birlik yanlısı gösteriler

    Etiketler: Katalonya , iSPANYA , Madrid
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri