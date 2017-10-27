Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık ilan etti

İspanya'da Katanların bağımsızlık için yaptığı referandumun ardından tansiyon düşmüyor. Katalan parlamentosu bağımsızlık ilanı için oylama gerçekleştirdi.

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

Katalonya'da azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partilerinin sunduğu "cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" başlıklarındaki karar önerileri parlamentodaki oylamada kabul edildi.

70 EVET, 10 HAYIR OYU ÇIKTI...

"Junts pel Si" ve CUP'un verdiği öneriyle gizli olarak yapılan oylamadan 70 "evet", 10 "hayır" ve 2 "boş" sonucu çıktı. "Catalunya si que espot" partisi dışında muhalefetteki tüm siyasi partiler oylamaya katılmayarak, protesto etmek için genel kurul salonunu terk etti.

Halk Partisinden (PP) milletvekilleri salonu terk ederken genel kurul koltuklarına İspanya ve Katalonya bayrakları bıraktı.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına karşı çıkan Halk Parti'si, Sosyalist Parti ve Ciudadanos'dan (Yurttaşlar) vekiller ise oylamayı protesto ederek binadan ayrıldı. Oylamaya bağımsızlık yanlısı 'Junts pel Si', CUP ve Podemos bağlantılı 'Catalunya Si Que Es Pot' partileri katıldı.

Barcelona sokaklarına çıkan bağımsızlık yanlısı belediye başkanları, Carles Puigdemont'un parlamentoya gidişi sırasında ellerinde kralın asalarıyla oylamaya destek verdi.

İSPANYA ÖZERKLİĞİ ASKIYA ALDI

İspanyol Senatosu ise Katalan hükümetinin feshedilmesini oylamaya hazırlanıyor. İspanya Başbakanı Rajoy Senato'daki kritik oylama öncesi Katalonya lideri Puigdemont'u görevden almak için yetki istedi. Senatonun Katalonya'nın özerkliğini feshedeceği 155. maddeyi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

İspanya Adalet Bakanı Rafael Catalá, "Biz İspanyolları bölmek için burada değiliz. Ancak birileri İspanya toprağı adına bir bağımsızlık ilan edecek olursa, bunu yetkilerini aştığı için yapamazlar" diye konuşmuştu.

Carles Puigdemont İspanya Senatosu'na bir mektup göndermişti. Puigdemont mektupta, "Özerkliğin kalıdırılması krizi derinleştirir" uyarısında bulunmuştu.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu İspanya tarafından "yasa dışı" ilan edilmişti.

Katılım oranı yüzde 43 olan referandumda halkın yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti.

2015'te yapılan seçimlerde Katalonya bölgesindeki oyların yüzde 40'ını alan birlikçi partiler ve bağımsızlığa karşı çıkan birçok seçmen ise referandumu boykot etmişti.