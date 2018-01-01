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Katalonya krizinin maliyeti 1 milyar euro

AA
01.01.2018 - 17:57 | Son Güncelleme:

İspanya Dışişleri Bakanı Luis de Guindos, yasa dışı bağımsızlık referandumu ile ortaya çıkan Katalonya krizinin ülkeye maliyetinin bir milyar euro olduğunu söyledi.

GUINDOS, İspanyol radyosu SER’e verdiği mülakatta, İspanya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının beşte birini oluşturan Katalonya’daki büyümenin, krizle beraber yüzde 0.9’dan 0.4’e düştüğünü ifade etti.
Katalonya’nın önceki dönemlerde İspanya ortalamasının üstünde büyüdüğünü kaydeden Guindos, “Ancak, dördüncü çeyrekte yük oldu” dedi. Bağımsızlık krizinin maliyetini, ‘rahatça bir milyar euro’ olarak açıklayan İspanya Dışişleri Bakanı, bölgedeki girişimlerin aşırı huzursuzluk ve güvensizliğe neden olduğunu ifade etti.

MERKEZLERİNİ TAŞIMIŞLARDI
Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim’de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, 27 Ekim’de de tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel hükümet ve meclisi feshederek, bölgeyi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı.
Krizle beraber, aralarında büyük bankaların da olduğu en az 3 bin şirket merkezlerini Katalonya’dan taşımış, 2 bin 587 kişi işten çıkarılmış ve bölgeye gelen turist sayısında yüzde 20’ye yakın düşüş yaşanmıştı.

Etiketler: Luis de Guindos
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