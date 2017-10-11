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    Katalonya krizine, AB’yi bulaştırmayın

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 10:48 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin İspanya hükümeti ile Katalonya arasındaki krizde arabulucu olmaması gerektiğini söyledi.

    ALMANYA Başbakanı Angela Merkel ile Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılışına katılan Macron, burada açıklamalarda bulundu. Macron, “Avrupa, Fransa ve Almanya neden Katalan konusuna müdahil olmuyor? Çünkü Avrupa bağımsız devletlerden oluşmaktadır. Eğer ben Katalan sorununa karışırsam, bu İspanya’nın iç işlerine karışmak olur ve bu Başbakan ve İspanya Kraliyeti tarafından kabul edilebilir bir şey olmaz” dedi.
    Katalanların baskı altında olduklarını düşünmediğini ifade eden Macron, bu nedenle Başbakan Mariano Rajoy’u desteklediğini söyledi.
    AB’nin konuyla ilgili nasıl bir tutum takınması gerektiğine de değinen Macron, “AB, Katalonya ile Madrid arasındaki krizde arabulucu olmamalı” dedi.

    Etiketler: Emmanuel Macron , Katalonya , Avrupa Birliği
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