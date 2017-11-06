Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Katalonya, İspanya ile Belçika’yı gerdi

    Katalonya, İspanya ile Belçika’yı gerdi

    AA
    06.11.2017 - 19:18 | Son Güncelleme:

    Yeni Flaman İttifakı Partisi’nin lideri (N-VA) Bart de Wever, Katalonya yerel hükümeti üyelerinin İspanya’da hapsedilmesine tepki göstererek, “Avrupa Birliği’nde (AB) kesinlikle müsamaha gösterilmemesi gereken olaylara tanık oluyoruz” dedi.

    BELÇİKA devlet televizyonu VRT’ye konuşan Wever, İspanya’daki Halk Partisi (PP) Sözcüsü Esteban González Pons’un, Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon’un Katalonya’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarına gösterdiği tepkiyi eleştirdi.
    Pons, Jambon’un “İspanya çok ileriye gitti” ifadelerinin “sorumsuz ve tehlikeli” olduğunu belirterek, Jambon’un da mensubu olduğu N-VA’nın “milliyetçi, ırkçı, AB karşıtı” bir parti olduğunu söyledi.
    N-VA’nın “insanların eşitliğine karşı ve yabancı düşmanı geçmişi” olan bir parti olduğunu bildiren Pons, Jambon’un AB üye ülkeleri arasındaki işbirliği ruhuna zarar verdiğine işaret etti.

    Katalonya, İspanya ile Belçika’yı gerdi

    ‘HAPSE ATAMAZSINIZ’
    Katalonya bağımsızlık referandumundan sonraki gelişmelere ilişkin konuşan De Wever, “AB’de kesinlikle müsamaha gösterilmemesi gereken olaylara tanık oluyoruz. Konu Katalanlara destek verip vermemekle ilgili değil. İnsanlar demokratik haklarını yerine getiriyor diye hapse atamazsınız. Bunu özellikle AB içinde hiç yapamazsınız” dedi. Jambon’un açıklamalarını desteklediğini belirten De Wever, “Siyasetçiler hapsedilirken ve sivillere şiddet uygulanırken sessiz kalırsanız o zaman siz de suçlu sayılırsınız” diye konuştu.

    ‘KENDİ GEÇMİŞİNE BAKSIN’
    Halk Partisi Sözcüsü Pons’u da eleştiren De Wever, “AB’de kimse kimseye ders verecek durumda değil. Halk Partisi önce kendi geçmişine baksın. Parti giderek Franco diktatörlüğü döneminin baskıcı, dışlayıcı ve sivillere karşı şiddete başvuran tavrını benimsiyor” ifadelerini kullandı.
    Katalonya Özerk Yönetimi eski Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakana ilişkin sürecin yargıda olduğunu belirten De Wever, yargı sürecinin sonuçlanmasını beklediğini bildirdi. De Wever, “Öte yandan, bu esasen hukuki bir sorun değil. Siyasi bir sorun. Bu nedenle diyalog yoluyla çözülmeli” dedi.
    Geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda De Wever, Puigdemont’un bir “dost” olduğunu, “dostlarını hayal kırıklığına” uğratmadıklarını belirtmişti.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri