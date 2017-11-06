Katalonya, İspanya ile Belçika’yı gerdi

BELÇİKA devlet televizyonu VRT’ye konuşan Wever, İspanya’daki Halk Partisi (PP) Sözcüsü Esteban González Pons’un, Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon’un Katalonya’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarına gösterdiği tepkiyi eleştirdi.

Pons, Jambon’un “İspanya çok ileriye gitti” ifadelerinin “sorumsuz ve tehlikeli” olduğunu belirterek, Jambon’un da mensubu olduğu N-VA’nın “milliyetçi, ırkçı, AB karşıtı” bir parti olduğunu söyledi.

N-VA’nın “insanların eşitliğine karşı ve yabancı düşmanı geçmişi” olan bir parti olduğunu bildiren Pons, Jambon’un AB üye ülkeleri arasındaki işbirliği ruhuna zarar verdiğine işaret etti.





‘HAPSE ATAMAZSINIZ’

Katalonya bağımsızlık referandumundan sonraki gelişmelere ilişkin konuşan De Wever, “AB’de kesinlikle müsamaha gösterilmemesi gereken olaylara tanık oluyoruz. Konu Katalanlara destek verip vermemekle ilgili değil. İnsanlar demokratik haklarını yerine getiriyor diye hapse atamazsınız. Bunu özellikle AB içinde hiç yapamazsınız” dedi. Jambon’un açıklamalarını desteklediğini belirten De Wever, “Siyasetçiler hapsedilirken ve sivillere şiddet uygulanırken sessiz kalırsanız o zaman siz de suçlu sayılırsınız” diye konuştu.

‘KENDİ GEÇMİŞİNE BAKSIN’

Halk Partisi Sözcüsü Pons’u da eleştiren De Wever, “AB’de kimse kimseye ders verecek durumda değil. Halk Partisi önce kendi geçmişine baksın. Parti giderek Franco diktatörlüğü döneminin baskıcı, dışlayıcı ve sivillere karşı şiddete başvuran tavrını benimsiyor” ifadelerini kullandı.

Katalonya Özerk Yönetimi eski Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakana ilişkin sürecin yargıda olduğunu belirten De Wever, yargı sürecinin sonuçlanmasını beklediğini bildirdi. De Wever, “Öte yandan, bu esasen hukuki bir sorun değil. Siyasi bir sorun. Bu nedenle diyalog yoluyla çözülmeli” dedi.

Geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda De Wever, Puigdemont’un bir “dost” olduğunu, “dostlarını hayal kırıklığına” uğratmadıklarını belirtmişti.