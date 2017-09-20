Katalon lider: İspanya yönetime el koydu

İspanyol polisi bugün Katalan hükümet binalarına baskın yaparak en az bir üst düzey Katalan yetkiliyi tutukladı.

Puigdemont, Barselona kentinde düzenlediği basın toplantısında, "İspanyol devletinin anti-demokratik ve totaliter tavrını kınıyoruz ve reddediyoruz. Hükümet baskıcı bir rejim olmakla arasındaki kırmızı çizgiyi aşmıştır" dedi.

Baskınlardan önce yerel hükümet, 1 Ekim'de planlanan bağımsızlık referandumundan vazgeçilmeyeceğini açıklamıştı.Madrid, oylamanın yasalara ve anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Puigdemont, Katalan halkını "demokrasiyi savunmak" için referandum günü topluca oy kullanmaya çağırdı.