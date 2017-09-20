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    Katalon lider: İspanya yönetime el koydu

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 15:12 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 15:12

    İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinin yerel lideri Carles Puigdemont, merkezi Madrid hükümetinin bugün Katalan yönetimine el koyduğunu söyledi.

    İspanyol polisi bugün Katalan hükümet binalarına baskın yaparak en az bir üst düzey Katalan yetkiliyi tutukladı.

    Puigdemont, Barselona kentinde düzenlediği basın toplantısında, "İspanyol devletinin anti-demokratik ve totaliter tavrını kınıyoruz ve reddediyoruz. Hükümet baskıcı bir rejim olmakla arasındaki kırmızı çizgiyi aşmıştır" dedi. 

    Baskınlardan önce yerel hükümet, 1 Ekim'de planlanan bağımsızlık referandumundan vazgeçilmeyeceğini açıklamıştı.Madrid, oylamanın yasalara ve anayasaya aykırı olduğunu  söylüyor.

    Puigdemont, Katalan halkını "demokrasiyi savunmak" için  referandum günü topluca oy kullanmaya çağırdı.

    Etiketler: ispanya , Katalonya , Barselona
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