Katalanlara 'oy kullanmayın' çağrısı

İspanya'nın yüksek tirajlı ve sol görüşlü gazetesi El Pais'te yayımlanan bildiride, yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de Katalonya'da yapılmak istenen referandum, "demokrasi karşıtı ve Katalan halkının özgür düşüncesine karşı hileli bir karar" olarak yorumlandı.

Sinema, moda ve edebiyat dünyasından ünlü isimlerin imzasının yer aldığı bildiride, Katalanlara "1 Ekim'deki referanduma katılmayın, oy kullanmayın" çağrısı yapıldı.

İspanyol entellektüeller, Katalonya krizine karşı İspanya hükümetinin tavrını da eleştirdi. Söz konusu manifestoya imza atanların arasında Katalan kökenli yazar Juan Marse, sinemacı Isabel Caoixet, aktrist Rosa Maria Sarda, moda tasarımcısı Javier Mariscal ile şarkıcı Miguel Rios, aktrist Marisa Paredes, yönetmen Fernando Colomo, yazar Javier Cercas, Javier Marias, Juan Jose Millas gibi isimler yer aldı.

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen referandum tarihi yaklaşırken, ülke içindeki gerginlikler artmaya başladı. Katalonya'da referandum yapılmasını savunan bazı sivil toplum kuruluşları, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir eylem yaptı. Eyleme katılanlar, İspanya hükümetini "ifade özgürlüğüne karşı baskı kurmakla" suçladı.

Polis, herhangi bir olay çıkmasını önlemek için geniş güvenlik önlemi aldı. Öte yandan İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, jandarmanın Barselona kentindeki bir şirkete düzenlediği operasyonda, yasaklanan 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumuyla bağlantılı propaganda içerikli toplam 1 milyon 300 bin malzemeye el konulduğu bildirildi.