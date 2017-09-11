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    Katalanlar, sokağa döküldü

    DHA
    11.09.2017 - 22:10 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 22:12

    İspanya’nın Barselona şehrinde binlerce kişi, Katalonya’nın ’ulusal bayramı’ Diada gününde bağımsızlık için eylem yaptı.

    İspanya Veraset Savaşı’nın sonunda 1714 yılında Barselona’nın İspanyollar tarafından fethedilmesinin ve bölgenin bağımsızlığını kaybetmesinin yıldönümü, Katalanlar tarafından Diada adı altında milli gün olarak anılıyor.

    Madrid hükümetinin yasakladığı bağımsızlık referandumundan üç hafta öncesinde, güç gösterisi yapmak adına Barselona’da buluşan Katalanlar, tarihi olaya atıfta bulunmak için saat tam 17.14’te meydanlarda toplandı.

    Katalanlar, sokağa döküldü

    2012’den beri bu bayram, bağımsızlık talebi için protesto gösterilerine sahne oluyor. Eylemi organize edenler bu yıl, 1800 otobüs dolusu insanı Barselona’ya taşıdı.

    İspanya’nın ekonomik sorunları ve ülkenin kuzeydoğusundaki eyalette yaşayan 7,5 milyonluk Katalan nüfusun, ülke geneline göre daha zengin olduğu ve daha fazla vergi ödediği kanaati, Madrid hükümetinden kopma fikrini gündeme getirmişti.

    Belçika büyüklüğünde bir eyalet olan Katalonya, kendi dili ve kültürüne sahip. Yerel yönetim; eğitim ve sağlık gibi önemli konularda merkezi hükümetten belirgin derecede farklı politikalar yürütüyor.

    Katalanlar, sokağa döküldü

    Madrid hükümeti ise 1 Ekim için planlanan referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor. Başbakan Mariano Rajoy, referandumun yapılmasına izin verilmeyeceğini söylerken, oy pusulası bastığı tahmin edilen matbaalara da baskınlar yapıldı. İspanyol savcılar, Katalan yöneticilere referandum ve bağımsızlık talebiyle ilgili davalar açtı.

    Katalanlar, sokağa döküldü

    Katalan anket şirketlerine göre ise şu anda halkın yüzde 41,1’i bağımsız isterken, yüzde 49,9’u istemiyor. Britanya’nın AB’den ayrılma referandumunda olduğu gibi, burada da küçük şehirlerde ve kırsal kesimlerde ayrılıkçı eğilimler artarken, Barselona gibi büyük şehirlerde halkın çoğunluğu İspanya’ya bağlı kalmaktan yana.

    Etiketler: Katalan , barcelona , yürüyüş
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