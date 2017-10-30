Katalan liderlere 'devlete baÅŸkaldÄ±rma' suÃ§lamasÄ±

BaÅŸsavcÄ± Maza, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶revlerinden alÄ±nan Puigdemont ve hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleriyle ilgili baÅŸvurunun Madrid'deki Ulusal Mahkemeye, fiilen gÃ¶revlerine devam eden Katalonya Parlamento BaÅŸkanÄ± Carmen Forcadell ile Divan Kurulu Ã¼yeleri hakkÄ±ndaki baÅŸvurunun da YÃ¼ksek Mahkemeye yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SuÃ§lamalarÄ±n gerekÃ§esini "Katalonya'da son 2 yÄ±ldÄ±r sÃ¼regelen kurumsal krizin 27 Ekim'de tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ±yla sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±" olarak aÃ§Ä±klayan Maza, sorumlular hakkÄ±nda "devlete karÅŸÄ± baÅŸkaldÄ±rma, ayaklanma ve kamu malÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanma" suÃ§lamalarÄ±yla dava aÃ§Ä±lmasÄ± talebinde bulunduklarÄ±nÄ± kaydetti.

DavalarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±p aÃ§Ä±lmayacaÄŸÄ±na ilgili mahkemeler karar verecek.Â Mahkemelere sunulan toplam 235 sayfalÄ±k baÅŸvuruda Puigdemont, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oriol Junqueras, eski hÃ¼kÃ¼metin 12 Ã¼yesi, Parlamento BaÅŸkanÄ± Forcadell ve Divan Kurulunun 5 Ã¼yesinin adlarÄ± geÃ§iyor.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, bu kiÅŸilerin tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in 6,2 milyon avroluk kefalet talep etti.ÂÄ°spanya Ceza YasasÄ±'nda, devlete karÅŸÄ± baÅŸkaldÄ±rma iÃ§in 30 yÄ±l, ayaklanma iÃ§in de 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.