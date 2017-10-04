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    Hürriyet >Dünya>Katalan liderler toplumu bölüyor

    Katalan liderler toplumu bölüyor

    Reuters
    04.10.2017 - 13:55 | Son Güncelleme:

    İspanya Kralı VI. Felipe, Katalonya bölgesinin ülke bütününden ayrılmasını isteyen Katalan liderleri, demokratik ilkeleri tahrip etmek ve Katalan toplumunu bölmekle suçladı.

    SİYASİ konularda görüşlerini çok ender olarak kamuoyuna açıklayan Kral Felipe’nin televizyondan halka hitap eden konuşması, İspanya’nın pazar günü yapılan Katalan bağımsızlık referandumu ve 900 kişinin yaralandığı şiddet olaylarından ne denli sarsıldığını gösteriyor.
    Kral Felipe konuşmasında, “Katalan toplumu bugün bölünmüş ve çelişkiye düşmüş durumdadır. Katalan liderler, aldıkları kararla, yasaların onayladığı sistemi ihlal etmişlerdir ve böylece devletin gücüne karşı kabul edilemeyecek bir sadakatsizlik göstermişlerdir” dedi.
    Krallığın İspanya anayasasına ve demokrasiye güçlü bir bağlılık beslediğini ve kendisinin de İspanya’nın birliği ve bekasına bağlı olduğunu belirten Kral Felipe, konuşmasından önce Başbakan Mariano Rajoy ile referandum konusunu ele aldıkları bir görüşme yaptı.
    İspanya’nın en zengin bölgesi olan Katalonya’nın kendine özgü bir dili ve kültürü var. Bağımsızlık yanlısı hareket son yıllarda giderek artan destek görüyor.

    Etiketler: iSPANYA , Referandum , Katalan , Kral VI. Felipe
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