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    Haberler >Dünya>Katalan lidere şartlı tahliye

    Katalan lidere şartlı tahliye

    Güven ÖZALP/BRÜKSEL
    07.11.2017 - 00:32 | Son Güncelleme:

    İSPANYA’nın hakkında Avrupa genelinde tutuklama kararı çıkarttığı ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont ve beraberindeki dört eski bakan, Brüksel’de polise teslim olduktan sonra Belçika yargısı tarafından şartlı tahliye edildi.

    Belçika’daki iç siyaset açısından sorun olmayı sürdüren Puigdemont’un yargı süreci 17 Kasım’da başlayacak. Tahliye şartları gereği Puigdemont ve dört eski bakan, yargının onayı olmaksızın Belçika sınırları dışına çıkamayacak, sabit bir adreste ikamet edecek ve yargı ya da polis tarafından çağrıldığında davete icabet edecekler. Puigdemont’un tahliye edilmesi, 21 Aralık’ta Katalonya’da düzenlenecek seçimler için Brüksel’den kampanya yürütebilecek olması anlamına da geliyor. Tahliye sonrasında sosyal medya mesajıyla İspanya’yı eleştiren Puigdemont, “Düşüncelerimiz demokratik normlardan uzak bir ülke tarafından adil olmayan şekilde hapsedilen çalışma arkadaşlarımızla” ifadelerini kullandı. Tahliye şartlarını yerine getirdiği sürece tutuklanma riski bulunmayan Puigdemont, 100 gün kazanmış oldu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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