Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Katalan lidere bir şok daha

    Katalan lidere bir şok daha

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 22:31 | Son Güncelleme:

    İspanya mahkemesi, Katalan lider Carles Puigdemont hakkında 'kırmızı bülten'le yakalama kararı çıkarıldı.

    İspanya mahkemesi, Katalan lider Carles Puigdemont hakkında 'kırmızı bülten'le yakalama kararı çıkarıldı.

    İHA'nın haberine göre mahkeme Puigdemont'un, video konferans aracılığıyla tanıklık talebini reddetti.

    Öte yandan İspanya hükümetinin, hakkında başlattığı soruşturma sonrası Belçika'ya kaçan eski Katalonya lideri Charles Puigdemont, devlet televizyonu RTBF'de çıktığı programda açıklamalarda bulundu.

    Puigdemont, 21 Aralık'taki seçimler için "Seçimde aday olmaya hazırım. Herhangi bir yerden de seçim kampanyası yürütmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

     
     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Katolonya
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri