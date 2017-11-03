Katalan lidere bir şok daha

İspanya mahkemesi, Katalan lider Carles Puigdemont hakkında 'kırmızı bülten'le yakalama kararı çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre mahkeme Puigdemont'un, video konferans aracılığıyla tanıklık talebini reddetti.

Öte yandan İspanya hükümetinin, hakkında başlattığı soruşturma sonrası Belçika'ya kaçan eski Katalonya lideri Charles Puigdemont, devlet televizyonu RTBF'de çıktığı programda açıklamalarda bulundu.

Puigdemont, 21 Aralık'taki seçimler için "Seçimde aday olmaya hazırım. Herhangi bir yerden de seçim kampanyası yürütmek mümkündür" ifadelerini kullandı.