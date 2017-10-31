Katalan liderden flaş hamle! Belçika'da Fehriye Erdal'ın avukatıyla anlaştı

Puigdemont, Pazartesi günü öğleden sonra Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapan insan hakları hukukçusu Paul Bekaert ile görüştü.

Belçikalı avukat, Puigdemontile yaptığı görüşmeyi doğruladı. Görüşmenin olası sığınma başvurusu ile ilgili olduğu belirtildi. İspanya'da yayımlanan El Periodico gazetesi, ayrımcılık gerekçesiyle tutuklanma olasılığı bulunan Katalan liderin Belçika'nın başkenti Brüksel'de olduğunu duyurmuştu.

Madrid yönetimi tarafından da doğrulanan ziyaretin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndaki görevinden ayrılan Katalan temsilci Amedeu Altafaj tarafından organize edildiği belirtilmişti.

Belçika Haber Ajansı (Belga) Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapan Bekaert'ın, Katalan lider Carles Puigdemont ile görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede, Puigdemont'un Belçika'ya sığınma başvurusu yapması halinde izlenecek yolun ele alındığı belirtiliyor. Belga ajansına göre Puigdemont, Bekaert'i avukatı olarak atadı.

Paul Bekaert, daha önce İspanya'nın Bask bölgesinden kaçarak Belçika'ya sığınma başvurusu yapan Basklı Moreno Garcia çiftinin davasını üstlenmişti. Belçika'da 2001 yılında vatandaşlık elde eden çift, İspanya hükümetinin talebi üzerine 2004 yılında iade edilmişti.

Sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, Puigdemont ve siyasal açıdan kendini risk altında hisseden Katalanlar'a sığınma hakkı verebikeceklerini söylemişti.