Katalan lider, konuşması öncesi büyük baskı altında

Tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Puigdemont'un bugünkü konuşmada bağımsızlık ilan edebileceği yönünde spekülasyonlar vardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Fransa ve Almanya birleşik bir İspanyadan yana olduklarını açıkladı. Barcelona Belediye Başkanı da Puigdemont ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a gerilimi azaltmaları çağrısında buulndu.

Belediye Başkanı Ada Calou Puigdemont'a bu akşam saatlerindeki parlamento konuşmasında bağımsızlık ilan etmemesi çağrısı yaparken, Rajoy'dan da Madrid'den doğrudan yönetim ihtimalini dışlamasını istedi.

Colau "Onlardan diyalog ve arabulucuk ihtimallerini yok edecek herhangi bir karar almamalarını istiyorum. Şu anda atabilecekleri en cesur adım bu olur" dedi.

İspanyol Sosyalist Partisi'nin bağımsızlık karşıtı lideri Pedro Sanchez de, tek taraflı bağımsızlık ilanı durumunda Madrid hükümetinin atacağı adımlara destek vereceğini söyledi. İspanyol hükümeti, Katalonya'nın özerliğini askıya alma tehdidinde bulunmuştu.

Büyük şirketlerin merkezlerini bölgeden taşımasıyla, ayrılıkçı Katalan liderlerin üzerindeki ekonomik baskı da artıyor. Altyapı şirketi Abertis, emlak şirketi Inmobiliaria Colonial ve telekom şirketi Cellnex merkezlerini Madrid'e taşıma planlarını duyurdu.