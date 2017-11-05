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    Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 23:00 | Son Güncelleme:

    Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanının dün Belçika polisine teslim olduğu bildirildi.

    Belçika devlet televizyonu VRT NWS’nin haberinde, Puigdemont ve beraberindeki bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols’un Belçika polisine giderek teslim oldukları duyuruldu. İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi’nin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle “devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla” suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak önceki gün Belçika Federal Savcılığı’na iletmişti. Puigdemont ve 4 bakan hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika’ya kaçmıştı.

    Etiketler: Carles Puigdemont , gazetehaberleri
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