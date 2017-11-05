Son dakika... Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Reuters'ın haberine göre Katalan lider Charles Puigdemint, Belçika polisine teslim oldu.

İspanya'da bir hakim, Belçika'da bulunan Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 eski hükümet üyesi hakkında "Avrupa çapında tutuklama emri" çıkartmıştı.

Katalan lider adil yargılanma garantisi olmadığı sürece İspanya'ya dönmeyeceğini söylemişti.

Geçtiğimiz gün Belçika Federal Savcılığı, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski bakan hakkında yasal sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi vermişti.

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Dün İspanyol yetkililer, Carles Casamajo Puigdemont, Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols hakkında çıkardıkları Avrupa çapındaki tutuklama emrini Belçika Federal Savcılığına iletti." ifadeleri kullanılmıştı.

İspanya Anayasa mahkemesi tarafından yasaklanan referandumun gerçekleştiği 1 Ekim'den bu yana siyasal krizle karşı karşıya.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Katalonya'nın özerk yönetimini askıya alma kararının meclisten çıkmasını sağlamış, Katalonya'nın bölgesel meclisini lağvederek 21 Aralık'da yeni seçim yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu, Katalan siyasetçilerin mecliste bağımsızlık kararı almasının ardından gelmişti.

Katalan hükümeti, referandumda seçmenlerin yüzde 43'ünün sandığa gittiğini ve bunların yüzde 90'ının bağımsızlık yönünde oy kullandığını açıklamıştı.