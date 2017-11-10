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    Kat kaloriferi kazanı patladı, ev ve ağır kullanılmaz hale geldi

    DHA
    10.11.2017 - 00:15 | Son Güncelleme:

    Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi’ndeki bir evde akaryakıtla çalışan kaloriferin kazanında meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangında ev, ahır ve eklentileri kullanılamaz hale gelirken, biri itfaiye eri, 3 kişi dumandan etkilendi.

    Merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Belediye Caddesi’ndeki Mehmet Akar’a ait müstakil evin akaryakıtla çalışan kaloriferin kazanında, saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı, alevler ev, ahır ve eklentilerini sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

    Yangında, dumandan etkilenen Mehmet Akar’ın oğlu Muhmmed ile gelini Fethiye ve bir itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Patlamanın çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

    Etiketler: kalorifer , elazığ , Elazığ
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