Kasyo Lincoln

Emrah Öner yazıyor

Seyircisi, medyası, başkanı ile “konsantre eksikliği”, “nüans farkı” gibi kelime grubu yanlışları ile yaşayan Türk spor camiası, tabi ki aynı problemi “yıldız futbolcu” tamlamasında da yaşıyor.

Bir kere ben size Türk Milleti’nin Yıldız tanımını yapayım;

Futbolcuyu havalimanında 5 kişiden fazla bir grup karşılamışsa,

Uzun saçları, acayip bir kaç arabası, top model bir karısı ve en az bir dövmesi var ise,

En az iki gece kamptan kaçmış ise,

Arkadaşları ile kesinlikle en az bir kez kavga etmiş, itirazdan 10 sarı kart, 2 kırmızı kart almış,

Kameraman dövmüş, kalem kırmış ise,

İmza atarken topu bademciği ile sektirmiş, sonra ilk faulde 2 ay sakatlanmış ise,

Devre arası veya sezon başı kampına erken veya zamanında gelmemiş ise,

Deplasmana hiç gitmemiş, derbi ve Avrupa maçlarında isterse oynamış,

Fakat Keçiörengücü’ne 5 gol atmış ise doğuştan Yıldızdır.

İşte size Yıldız Futbolcu.

Ya Allah’tan internet var da Gerard’ı, Messi’i, Xavi’i, Rivaldo’u, Romario’u, Klinsmann’ı, Ballack’ı tanıyoruz, görüyoruz.

Peki gelelim Lincoln’e.

Sen bir şekilde Lincoln’ü getirmişsin. Güya araştırmışsın. Adam iyi de topçu, tamam.

Fakat futbol oynarken sağa bakıp sola pas atıyor, yani belli ki zaten seni bir gün punduna getirecek.

Hatta adam kampa geç geliyor, sen utanmadan “Biz Lincoln’e 2 gün daha izin verdik, böylece bir problemi daha çözdük” diyorsun.

Sezon başında o sıcakta bütün futbolcuların kanter içinde antrenman fotoğrafları var, Lincoln’ün darbuka ile fotoğrafı var.

Peki adamı niye kesiyorsun takımdan?

Madem ki adam ayrıcalıklı ve sezon sonuna kadar sende, adamı pohpohlamaya devam et.

Eskişehir maçında adamı oyuna sokmuyorsun, aslında takıma ceza veriyorsun diyorlar.

E Hamburg maçında oyundan alarak da aynı mantıkla takıma ceza veriyorsun.

Sen adamın damarına basıyorsun, o da senin damarına basıyor.

Sen pohpohla, öp, sarıl, sana kupayı getirsin, sezon sonunda bas tekmeyi.

Niye medyayı karşına alıyorsun?

Zaten böyle abudik gubudik insanları Türkiye’ye getirerek bir hata yapmışsın, niye bir hata daha yapıyorsun?

Lincoln Türkiye’deki ilk geldiğinde, en çok merak ettiğimiz konu, Lincoln’ün Feldkamp ile ne kadar oynayabileceği idi. Halbuki soru o değildi…

Soru, Feldkamp’ın Lincoln ile ne kadar oynayabileceği idi.

Sonra Feldkamp gönderildi.

Sonra Skibbe geldi. Bülent geldi.

Tam Bülent de gidiyordu ki Lincoln “Tamam tamam ulen, ben giderim” dedi.

Malesef Yıldız yönetmek için, eğer bunlar Yıldız ise, teknik kadronuzun da, başkanınızın da, genel menajerinizin de, taraftarınızın da Yıldız olması gerekiyor.

Belki de Lincoln’ü ve özellikle diğer Brezilyalı yıldızları oynatabilecek tek adam Zico’ydu, o da zaten tarih oldu.

Ne demiş çok ünlü bir Ozanımız;

Yıldız futbolcu güzel kadın gibidir.

Çok verirsin, tepene çıkar, kaçar.

Az verirsin, başka adama kaçar.

Döversin, ceza verirsin, 10 bavulunu, fizyoterapistini, evdeki çiviyi alır kaçar.

Rahat bırakırsın, sen beni sevmooorsoon der, başka birine kaçar.

Rahat bırakmazsın, maçosun der kaçar.

Çalıştırmazsın, evde, yedek kulübesinde oturtursun, cinnet geçirir, çocukları alır kaçar.

Çalıştırırsın, gözü açılır kaçar.

İster iyi davran, ister kötü davran.

Yıldız eninde sonunda kayar ve kaçar.