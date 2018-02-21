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    Kastrasyon nedir? Kimyasal kastrasyon ne demek?

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Son günlerde artan çocuk istismarına yönelik haberler ardından kastrasyon yeniden gündeme geldi. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik'in kimyasal hadımı içeren maddesi kimyasal kastrasyona ilişkin hükümlerin yeniden uygulamaya konması önerildi. Peki kastrasyon nedir? 

    Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik'in kimyasal hadımı içeren maddesi kimyasal kastrasyona ilişkin hükümlerin yeniden uygulamaya konması gündemde. Peki kastrasyon ne demek?

    Her iki yumurtalık veya testislerin çıkarılarak testosteron ve östrogen adlı hormonların salgısını durdurma işlemine hadımlaştırma veya kastrasyon adı verilir. Eskiden beri bilinen ve uygulanan bir operasyondur. Kölelik devirlerinde, köle kullanan ülkeler, melez çocukların meydana gelip kendi ırklarını bozmasını önlemek amacıyla kastrasyona başvururlar ve bu kişileri kısırlaştırırlardı. Tarihin çeşitli zamlarında, bilhassa ortadoğu ülkelerinde kastrasyon uygulanırdı. Yine, kiliselerde koroda şarkı söyleyen erkek çocukların seslerinin bozulmaması için kastrasyon yapılmakta ve seslerinde bir değişikliğin meydana gelmediği görülmekteydi. Kastrasyon, genellikle her yaşta yapılabilir. Ancak puberteden evvel yapıldığında daha etkili olduğu bilinmektedir.

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