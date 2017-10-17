Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Kastamonu’ya Kıbrıs’tan ateş düştü

    Kastamonu’ya Kıbrıs’tan ateş düştü

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    17.10.2017 - 18:07 | Son Güncelleme:

    KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde eğitim gören 22 yaşındaki Alper Söyek önceki gün anayoldan karşı karşıya geçerken, son sürat gelen motosikletin altında kalarak can verdi.

    Çarpışma yerinden 20 metre öteye sürüklenen üniversiteli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Adem Dayanık, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

    RKADAŞLARI PROTESTO ETTİ

    Alper Söyek’in Kastamonu’da yaşayan ailesi Mehmet ve Ayşe Söyek’in evine ateş düşerken, okul arkadaşları dün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde ‘Başka Alperler ölmesin’ diyerek protesto gösterisi düzenledi ve ana yola üst geçit istedi.

     

    SÜRÜCÜ SEDYEYLE HAKİM KARŞISINDA

    Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde tedavi gören motosiklet sürücüsü Adem Dayanık bugün hakim karşısına sedyeyle çıkartıldı. Olayı soruşturan polis Çavuşu Gökhan Yeşildağlı mahkemede verdiği ifadede, Adem Dayanıklı’nın Suzuki marka motosikletiyle aşırı süratli bir şekilde sabaha karşı saat 03.15 sıralarında yolu geçmeye çalışan Alper Soyek’e büyük bir hızla çarptığını anlattı.

    MOTOR 185 METRE ÖTEDE DURDU

    Gökhan Yeşildağlı, üniversiteli gencin 20 metre öteye fırladığını, motosiklet sürücüsünün çarpma anında yere düştüğünü, motosikletin ise, 185 metre sürüklenerek durduğunu söyledi.

    Kıdemli yargıç Tacan Reynar, kazaya neden olan Adem Dayanık’a yurtdışına çıkış yasağı koydu ve ikişer kefilin 200’er bin liralık teminat senedi vermesi karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verdi. 

    Etiketler: kaza
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri