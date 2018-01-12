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    Kastamonu'daki vahşetin sanıklarına 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Gürkan YILMAZ (DHA)
    12.01.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    Kastamonu'nun merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'ni öldürüp, cesetlerini yaktıkları iddiasıyla tutuklanan Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin için 'kasten adam öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Şüphelilerin evin yakılması ve hayvan hırsızlığından da ceza alması talep edildi.

    Merkeze bağlı Bürme köyünde, 29 Kasım'da evlerinde çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi ile ilgili arama çalışmalarında, 42'nci günde acı haber gelmişti. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı; Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu 12 yaşındaki Serdar'ın gece hayvanlarını çalmaya gelen hırsızlara direnirken tabanca ve tüfeklerle öldürüldüğünü, cesetlerinin de yakıldığını açıklamıştı. Savcılık, olayla ilgili tutuklu bulunan Erhan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin dışında başka şüpheli bulunmadığını belirtmişti.  

    Etiketler: katliam , Mahkeme , Ceza
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