Kastamonu elmasında rekolte beklentisi yüksek

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde üretilen Amasya, granny smith, golden ve starking cinsi elmanın hasadının sürdüğünü söyledi.



Geçen yıl il genelinde 10 bin 987 dekar alanda 12 bin ton elma üretimi yapıldığını belirten Butur, rekoltenin zirai don nedeniyle düşük kaldığını dile getirdi.

Bu yıl ise 10 bin 962 dekar alanda yaklaşık 16 bin ton elma rekoltesi beklediklerini ifade eden Butur, "Bu yıl iklim şartlarının olumlu olması rekoltede artış sağladı. Bu artış çiftçimizi memnun ediyor.

İlimizde elma, kalitesine göre 1,5 ile 3 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor. Meyve suyuna gönderilen elmanın kilogramı ise 35 kuruş ile 50 kuruş arasında değişiyor. Bu fiyatlar üreticimiz açısından oldukça güzel." dedi.

Elma üreticisi Hasan Kahyaoğlu da rekoltenin geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Kastamonu'da daha çok Amasya elması tercih ediliyor. Bu yılki verim bizi mutlu etti. Yere dökülen elmayı pekmez ve meyve suyuna 40 ile 50 kuruştan satıyoruz. Dalından topladığımız elmayı ise kilogramını 3 liraya kadar satıyoruz." diye konuştu.