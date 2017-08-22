Kaspersky'nin ücretsiz VPN aracı kafaları fena karıştırdı!

Yeni bir VPN tartışmasıyla daha karşı karşıyayız, bu kez konu güvenlik firması Kaspersky'nin VPN uygulaması.

Ghacks'ın keşfettiğine göre, Kaspersky Secure Connection: VPN Service, mobil cihazınızın internet bağlantısını korumaya yönelik bir uygulama, trafiğinizi güvenli tutuyor ve gizliliğinizi koruyor, ama görünüşe bakılırsa yüklerken istediği izinlerle uygulamanın amacı çatışıyor.

VPN uygulaması, konum, aramalar ve adres defteri, cihaz ve uygulama geçmişine dair izinler istiyor.

Bir çok izin istemek çoğu uygulama için normal olabilir, ama az önce de dediğimiz gibi, amacı gizlilik olan bir VPN uygulamasında bu kadar çok ve ilgisiz gibi görünen izinler istenmesi, uygulamanın amacıyla çelişiyor gibi görünüyor.





Play Store'daki pek çok kullanıcı incelemesinde Kaspersky'nin bu konuyla ilgilenmesi gerektiği söyledi. İnceleme yazanlardan biri şöyle diyor: "Neden bir VPN uygulaması adres defterine, konuma ve telefon detaylarına erişim istiyor?"

Bir diğerinin yazdığı: "Gizliliğimi korumaya yardım etmesi gerekiyor ama istediği izinler çok fazla. Uygulama anlamını yitiriyor gibi."

Kaspersky'nin güvenlik dünyasında büyük bir ismi ve ünü var, bu yüzden bu izinler konusunda tatmin edici bir açıklama yapmasını ve gerekirse bu izinleri değiştirmesini bekliyoruz.

chip.com.tr'nin haberine göre bunların yanında, uygulamaları yüklerken istedikleri izinlere dikkat etmek her defasında yapılması gereken bir şey. İzinleri vermek sizin elinizde. Bu ekranlara dikkat etmeden izinleri hızlı hızlı verip geçiştirmemelisiniz. Arada içinizde şüphe uyandıran izinler varsa, yüklemeyi bırakıp alternatif bir uygulama denemek akıllıca olacaktır.