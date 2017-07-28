Kaspersky'den ücretsiz antivirüs geldi!

Antivirüs firması Kaspersky, güvenlik yazılımının ücretsiz sürümünü duyurdu. Ücretsiz sürüm kademeli olarak kullanıma sunulacak, bu yüzden henüz herkes tarafından kullanılamıyor.

Firmanın yirminci doğum gününde duyurulan ürün, dört dalga olarak dağıtılacak. Ücretsiz sürüm ilk olarak ABD, Kanada ve Asya Pasifik ülkelerine ulaşacak. İkinci dalga Eylül'de başlayacak ve Türkiye, Hindistan, Hong Kong, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'yı içine alacak. Ekim'de Avrupa, Japonya, Güney Kore, son olarak Kasım'da Vietnam ve Tayland partiye katılacak.







Ücretsiz sürüm, blog gönderisinde firma tarafından şöyle tanımlanıyor:

"Bu sürüm tüm temel işlevleri içeriyor: Dosya, eposta ve web antivirüsü; otomatik güncellemeler; kendini koruma; karantina ve diğerleri. Bu cephanelik, rahat ve güvenli sörfü, USB belleklerle ve diğer taşınabilir depolama medyalarıyla çalışmayı, olta saldırısına ve virüs bulaşmış dosyalara karşı güvende kalmayı garantiliyor. Kısaca gezegende kimsenin vazgeçmemesi gereken temel işlevler."

Ücretsiz sürümün kaynak tüketimi, yazılımın diğer sürümlerine göre daha az olacak. Ücretsiz sürümün hafif olmasının bir başka nedeni, diğer antivirüslerin aksine sizi reklam bombardımanına tutmayacak olması.



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