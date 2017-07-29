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    Kask hırsızı 12 yıl sonra pişman oldu

    Ersin ARSLAN / STOCKHOLM, DHA
    29 Temmuz 2017 - 12:32Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 12:32

    Yaptığı hırsızlıktan pişman olan İsveçli çaldığı motosiklet kaskını 12 yıl sonra polise geri bıraktı.

    GÖTEBORG kentinde yaşanan olayda çaldığı kaskı polis merkezinin önüne bırakan kişi kaskın üzerine pişmanlığını belirten bir de not ekledi.
    Pişman hırsız bıraktığı notta, “Bunu yaklaşık 12 yıl önce Jern Meydanı’nda çalmıştım. Sahibi Swed Bankası’nda iş takip ediyordu. Peşimden koştu ama ben kaçmayı başardım. Özür dilerim. Bu kişiyi bulup kaskı iade edebilir misiniz? Güney Amerikalı görünüşü vardı. Teşekkür ederim” diye yazdı.
    Göteborg polisi ise şimdi Twitter hesabında kaskın fotoğrafını yayınlayarak motosiklet kaskının sahibini bulmaya çalışıyor.

    Etiketler: Kask hırsızı , isveç , motosiklet
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