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    Kasiyerin oyunu böyle görüntülendi

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    25.01.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

    KONYA’da bir kafede iki müşterinin kredi kartını kopyalayıp 6 bin liralık dolandırıcılık yapan şebeke üyesi 6 kişiyle birlikte tutuklanan kasiyer Gülsün Yaşar’ın yüzde 50 pay ile anlaştığı ortaya çıktı. Gülsün Yaşar’ın, hesabı kredi kartıyla ödemek isteyen müşterilerin kartını, ilk önce kendilerine ait kopyalama cihazından geçirip bilgileri kopyaladıktan sonra, ’ret’ cevabı verdi diyerek diğer pos cihazından ödemeyi tahsil ettiği öğrenildi.

    Konya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne geçen 13 Ocak’ta gelen iki kişi, ATM ve kredi kartları kullanılarak 6 bin liralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını belirtti. Mağdurların kart hesap özetini inceleyen polis, kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi. İncelemeyi derinleştiren polis, kafeye baskın yaptı.

    Kasiyerin oyunu böyle görüntülendi


    GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

    İşyerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını incelemeye alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar’ın müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek, kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Yaşar’ın yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartlarının ödeme belgesi bulundu. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen Gülsün Yaşar, suçunu itiraf ederek, dolandırıcılığı işletme müdürü Ali Aydemir ile ortak olarak yaptıklarını söyledi. Yaşar, müşterilerin kartlarını, işyerinin pos cihazı bozuk diyerek, kopyalama yaptıkları diğer pos cihazına takıp, dolandırıcılık yaptıklarını da itiraf etti. Tüm şebekeyi deşifre eden Gülsün Yaşar’ın ifadeleri doğrultusunda işletme müdürü Ali Aydemir ile Harun Altunel (22), Sami Koyuncu (22), Mesut Koyuncu (23), Şevket İlhan (20) ve Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi’nde saklanan Abdil Demirbaş (19) gözaltına alındı.

    Kasiyerin oyunu böyle görüntülendi


    YÜZDE 50 PAY İLE ANLAŞMIŞ

    Gülsün Yaşar ifadesinde her yaptığı dolandırıcılık olayından yüzde 50 pay alma şartıyla şebeke üyeleriyle anlaştığını itiraf etti. Gözaltına alınan Yaşar ve Aydemir ile birlikte toplam 7 kişi tutuklanırken, şebekenin Ukrayna'dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 kredi kartını kopyaladığı saptandı. Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor.

    Kasiyerin oyunu böyle görüntülendi

    Etiketler: kredi dolandırıcılığı , son dakika
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