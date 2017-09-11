Kasırga THY’yi de vurdu: Zarar büyük

Türk Hava Yolları, Maimi’de etkili olan fırtına nedeniyle 8 Eylül günü İstanbul ve Maimi arasında gerçekleştireceği tarifeli seferleri karşılıklı olarak 5 saat erken

yapma kararı almış ve 9-10 Eylül tarihlerinde de uçuşları iptal etmişti.

Ancak havalimanının uğradığı zarar nedeniyle THY uçuşları 16 Eylül Cumartesi gününe kadar iptal etti.

Kasırganın THY’ye zararının 500 bin dolar olduğu tahmin edilirken, Maimi’de hiç uçağı bulunmuyor.







Amerika üzerindeki hava trafiği Flightradar24 sitesinden ise böyle görüntülendi. Miami dışında tüm bölgede hava trafiği aynı hızla sürerken, Miami üzerinde tek bir uçak görünmüyor.