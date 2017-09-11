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Kasırga THY’yi de vurdu: Zarar büyük

Ceyhun KUBURLU
11.09.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 10:41

ABD’de etkisini sürdüren Irma kasırgası hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesinin yanı sıra hava ulaşımını da etkiliyor.

Türk Hava Yolları, Maimi’de etkili olan fırtına nedeniyle 8 Eylül günü İstanbul ve Maimi arasında gerçekleştireceği tarifeli seferleri karşılıklı olarak 5 saat erkenKasırga THY’yi de vurdu: Zarar büyük
yapma kararı almış ve 9-10 Eylül tarihlerinde de uçuşları iptal etmişti.

Ancak havalimanının uğradığı zarar nedeniyle THY uçuşları 16 Eylül Cumartesi gününe kadar iptal etti.

Kasırganın THY’ye zararının 500 bin dolar olduğu tahmin edilirken, Maimi’de hiç uçağı bulunmuyor.
Kasırga THY’yi de vurdu: Zarar büyük

Kasırga THY’yi de vurdu: Zarar büyük

Amerika üzerindeki hava trafiği Flightradar24 sitesinden ise böyle görüntülendi. Miami dışında tüm bölgede hava trafiği aynı hızla sürerken, Miami üzerinde tek bir uçak görünmüyor.

 

Etiketler: Türk Hava Yolları , Irma kasırgası , THY uçuşları
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