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Kasırga, petrolü vurdu

Hürriyet Haber
01.09.2017 - 08:28 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 08:28

ABD'de kasırganın yol açtığı seller ExxonMobil, Suudi Arabistan ve Shell ortaklığı Motiva, Amerikan Valero ve Fransız Total şirketlerinin tesislerini etkiledi. Teksas'ta geçici kapatılan tesisler arasında ülkenin en büyük iki petrol rafinesi de bulunuyor.

ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası nedeniyle en az 37 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca ABD Deniz Piyadelerinin sele kapılanları arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Houston'da şimdiye kadar selde mahsur kalan 13 binden fazla kişinin kurtarıldığı belirtiliyor. Öte yandan Houston'da enerji hatlarının zarar görmesi dolayısıyla çok sayıda ev elektriksiz kaldı. Harvey kasırgası şiddetini azaltarak Louisiana eyaletine doğru ilerliyor.

PETROL ÜRETİMİNİ DE VURDU

Dünya'nın haberine göre kasırganın Teksas eyaletinde yol açtığı seller nedeniyle ülkenin en büyük iki petrol rafinesi dahil bazı üretim tesislerinde faaliyetlere ara verildi.

Ülkenin en büyük petrol işleme tesisi Suudi Arabistan ve Shell ortaklığı Motiva şirketinin Port Arthur'daki petrol rafinerisi, sel dolayısıyla operasyonlarını geçici durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, günde 600 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip tesisin sel suları çekilene kadar faaliyetine ara verdiği belirtildi.

En büyük petrol şirketlerinden ExxonMobil da günde 560 bin varil petrol işleme kapasitesiyle ülkenin en büyük ikinci petrol işleme rafinerisi olan Baytown'daki tesisi ile Baumont şehrindeki rafinerisinin kapılarını geçici olarak kapattı.

Şirket, selin verdiği zarar sebebiyle Baumont'taki tesiste bulunan yaklaşık 7 bin metre küp zehirli akaryakıt buharının atmosfere yayıldığını açıkladı.

Öte yandan, Amerikan Valero ve Fransız Total şirketleri de Meksika Körfezi'nin Teksas kıyılarındaki petrol rafinerilerinin faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdu.

Amerikan Otomobil Birliğinin (AAA) tahminlerine göre, şirketlerin seller nedeniyle aldığı tedbirler sonucu ülkedeki petrol işleme kapasitesinin yüzde 25'i devre dışı kaldı.

Bu nedenle oluşabilecek arz açığının ise akaryakıt fiyatlarının artmasına yol açabileceği öngörülüyor.

Etiketler: ExxonMobil , petrol üretimi , abd kasırga
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